Оробець бачить, як влада тулить двигун від Лексуса до Таврії

Один з лідерів партії “Єдиний Центр”, народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ вважає, що реформування Кабінету міністрів потребує більш радикальних кроків, аніж звичайне пристосування до вимог рішення Конституційного суду.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

«Реформування Кабміну потребує більш радикальних кроків, аніж звичайне пристосування до вимог рішення Конституційного суду. Двигун від «Лексуса» не дасть очікуваного ефекту, якщо його механічно приладнати до «Таврії». Він взагалі може не завестися, лишивши українцям роль спостерігачів за тим, як прискорюється решта державних машин країн Європи», – сказала вона, коментуючи прийняття парламентом змін до Закону «Про Кабінет Міністрів України».

За словами політика, владна вертикаль потребує оптимізації щонайменше за трьома векторами. «Насамперед, слід усунути дублювання функцій за рахунок скорочення посад, які не прискорюють, а лише сповільнюють прийняття рішень. У менеджменті діє правило трьох днів – якщо впродовж цього часу в справі не було прийнято адекватного рішення, вона не має жодного шансу зрушити з місця», – зауважила народний депутат.

Те саме, на думку Л.ОРОБЕЦЬ, стосується і структур, що наразі ускладнюють реалізацію державної політики. «Як приклад – податкова міліція. Не існує жодної з ключових функцій, яку не можуть «підхопити» звичайні міліція або податкова. Натомість вона досягла чималих успіхів у безперешкодному залякуванні підприємців. При цьому міліція обмежена масою нормативних актів, а що наразі обмежує «озброєних податківців» – сказати важко. Від скорочення подібних структур виграють і громадяни, і бізнес, і держава в цілому», – запевнила політик.

«Нарешті, Кабмін має невідкладно позбутися чиновників, яких підозрюють у корупції та відсутності адміністративного хисту. Без ТАБАЧНИКА або МИТНИКА уряд не втратить, а лише додасть – авторитету, довіри, компетентності», – заявила Л.ОРОБЕЦЬ.

За її словами, названі зміни потребують винятково комплексного впровадження. «Лише в такий спосіб ми перейдемо від гри в тетріс із перестановки чиновників до реальних кроків і реальних наслідків», – сказала один із лідерів “Єдиного Центру”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада ухвалила новий закон про Кабінет міністрів України. За проголосували 252 із 431 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Під час цього ж голосування було ухвалено й інший закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність до Конституції України».

Урядовий законопроект про Кабінет міністрів України за рішенням тимчасової спеціальної комісії ВР, яку очолює Адам МАРТИНЮК, був розділений на два законопроекти, які в результаті були ухвалені в цілому.