Чиновники крали продукти у в’язнів: у в'язницях влаштували «голодомор»

Чиновники Державного департаменту з питань виконання покарань крали продукти у в’язнів, заявив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови Держдепартаменту з питань виконання покарань, генерал-майора Внутрішньої служби Сергій СИДОРЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, це було перше спілкування нового керівництва відомства з журналістами після заміни практично всієї верхівки ешелону служби виконання покарань.

С.СИДОРЕНКО повідомив, що Контрольно-ревізійне управління провело перевірку фінансових зловживань у відомстві. В результаті перевірки з`ясувалося, що в 2009 році внаслідок численних фінансових махінацій минулого керівництва з бюджету було вкрадено 468 млн. грн., повідомив С.СИДОРЕНКО, зазначивши що «...через недопостачання продуктів в українських в`язницях був влаштований справжнісінький «голодомор».

Так, у колонії Полтавської області постачальник завіз сіль замість цукру. Усього з 400 тонн цукру в колонії було завезено 40 тонн, що становить 10% від плану. Для приховування крадіжки використовувалася проста схема: керівництво виправних колоній уклало з постачальником договір на відповідальне зберігання придбаної продукції. В результаті, товар так і залишився на складі, а гроші пропали.

«На придбання курячого м`яса Держдепартамент витратив 6,2 млн. грн. Проте ветеринарні дослідження показали, що м`ясо непридатне для вживання в їжу. В результаті 12,6 тонн курятини була заборонена для використання у виправних колоніях. А витрачені на їх придбання 157 тис. грн. ніхто в продавця так і не запитав», - заявив С.СИДОРЕНКО.

Та ж історія повторилася і з консервами. Держдепартамент купив у одного з м`ясокомбінатів понад 483 тонни, заплативши 14,5 млн. грн. Проте в колонії потрапили лише 45% замовлення. Причому 68,2 тонни виявилися непридатними в їжу. Понад 10 млн. грн. просто осіли в чиїхось кишенях.

При цьому С.СИДОРЕНКО заявив, що за роки правління Юлії ТИМОШЕНКО «в системі виконання покарань склалася кримінальна схема, в результаті якої чиновники наживалися на крадіжці продуктів харчування. У ряді колоній ситуація доходила до голодних бунтів. Щоб зняти напругу, в’язням дозволили одержувати посилки з продуктами харчування».

Крадіжка згубно позначилася і на стані здоров`я в’язнів, зазначив перший заступник голови Державного департаменту з питань виконання покарань. Так, у 2009 році від серцево-судинних захворювань померло 260 в’язнів. Майже 5 тисяч страждають туберкульозом.

За 4 місяці новим керівництвом у системі покарань були виявлені також розкрадання нерухомості, яка знаходилася на балансі департаменту. Приміром, у Вінницькій колонії фізкультурно-спортивний комплекс для в’язнів був визнаний непридатним і переданий до приватних рук, розповів С.СИДОРЕНКО. Він при цьому продемонстрував журналістам фотографії, і зазначив, що будівля знаходиться в чудовому стані і функціонує як приватний фізкультурний центр.