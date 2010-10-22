Україна намагається копіювати російську політичну систему?

У Центрі соціально-консервативної політики (Україна) проаналізували партійні системи України і Росії і констатували тенденцію до копіювання в нашій країні російської політичної системи, яка схожа на двопартійну, суть якої - у керованій демократії.

Таку точку зору висловив директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО на засіданні ЦСКП, повідомляє кореспондент УНІАН.

При цьому, на думку політолога, інформаційний простір в Україні залишається різноманітним, дисперсним і поки що не до кінця підконтрольним.

«Одна зі складових такого режиму - адміністративна вертикаль - у нас вже формується, а підконтрольності інформаційного простору - ще однієї складової керованої демократії - у нашій країні немає. Швидше, це демонстрація лояльності керівництва ЗМІ і його небажання бути у конфлікті з Президентом», - вважає В.ФЕСЕНКО. При цьому він підкреслив, що при спробах упровадження керованої демократії в Україні, через специфіку нашої держави, тенденції конкурентності в політичній системі країни збережуться.

У свою чергу, директор Агентства соціальних комунікацій Сергій БЕЛАШКО звернув увагу, що курс на двопартійність у російській політиці дав непогані результати.

«Політичне поле було очищене від маргінальних утворень, технологічних проектів стало менше», - пояснив С.БЕЛАШКО. Але для української демократії, на його думку, двопартійна система несе серйозні загрози.

Керівник соціологічної компанії R&B Євген КОПАТЬКО торкнувся проблем майбутніх виборів до місцевих рад. На його думку, спостерігається електоральна депресія і втомленість виборців, багато хто не хоче йти на вибори. Країна, на його думку, вичерпала ліміт на соціальні потрясіння, потрібно вживати заходів. Є.КОПАТЬКО вважає, що прикладів для наслідування на шляху до оптимальної політичної системи у нас не повинно бути, адже справжньої демократії немає ані в США, ані у Франції, ані у Німеччині.

«Потрібно спробувати створити, хай не конкурентний, але хоча б компліментарний політичний простір», - підсумував соціолог.