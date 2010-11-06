Губернатор Закарпаття отримав у Києві «останнє китайське попередження»?

Зазнавши відчутної поразки на місцевих виборах, влада на Закарпатті намагається сформувати підконтрольну більшість в обласній раді шляхом підтасовки результатів голосування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Єдиний Центр», про це сьогодні заявив лідер «Єдиного Центру», народний депутат України Ігор КРІЛЬ.

Він зазначив, що підсумки виборчих перегонів у Закарпатській області явно не відповідають розрахункам правлячої політичної сили і завданням, які були поставлені в Києві голові обласної державної адміністрації Олександру ЛЕДИДІ. «Днями він побував у столиці. Візит для пана ЛЕДИДИ був безрадісним. Одержавши «останнє китайське попередження», губернатор поїхав додому з альтернативою - забезпечити «свою» більшість в облраді або втратити посаду», – заявив І.КРІЛЬ.

За словами депутата, місцева влада негайно почала виконувати цю настанову. На його думку, про це свідчать намагання скорегувати результати голосування. «На цей раз пішли в обхід. У протокол територіальної виборчої комісії Виноградівського району просто дописали 350 голосів на користь однієї з угорських партій. Такий трюк дає цій маловпливовій політичній силі 2 мандати в облраді, які переходять у повне розпорядження Партії регіонів. Очевидно, сценаристи і виконавці цієї оборудки сподівалися, що маневр із угорською партією не приверне уваги місцевої громадськості», - заявив лідер “ЄЦ”.

І.КРІЛЬ повідомив, що на Закарпатті «Єдиний Центр» зібрав всі протоколи дільничних комісій із «мокрими» печатками, які засвідчують спробу підтасовки результатів голосування. За фактом цього порушення буде направлено позов до суду. «Ми зробимо все можливе, щоб не допустити чергової фальсифікації в угоду політичному майбутньому конкретного чиновника», – сказав лідер «Єдиного Центру».