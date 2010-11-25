Влада блокує веб-трансляцію з Майдану?

Влада блокує веб-трансляцію акції протесту підприємців, яка проходить у Києві на Майдані Незалежності.

Про це повідомив УНІАН член оргкомітету страйкарів Олександр ДАНИЛЮК.

«На Майдані Незадежності стоять веб-камери, які наживо транслюють пікет підприємців в Інтернет. Як нам стало відомо, сьогодні з невідомих причин не було передачі сигналу», - сказав він.

О.ДАНИЛЮК зазначив, що 22 листопада за веб-трансляцією протестів в Інтернеті спостерігали одночасно 100 тисяч громадян.