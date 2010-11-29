Жителі регіонів по-різному оцінюють внесок влади і бізнесу в Євро-2012

Внесок влади й бізнесу в процес підготовки України до Євро-2012 українці оцінюють неоднозначно, у кожному з приймаючих регіонів своя позиція. Про це йдеться в повідомленні Центру «Всеукраїнський соціологічний союз», переданому УНІАН.

«Ми провели два опитування, - пояснив директор центру Сергій КУЗЬМЕНКО. - У першому – щодо ситуації в цілому по країні – взяли участь українці, котрі проживають на всій території України. Друге дослідження присвячено думці жителів приймаючих міст». За його словами, переважна частина співвітчизників вважає заслуги влади і бізнесу в процесі підготовки до Євро-2012 практично рівнозначними. Відповідаючи на запитання «Хто більше зробив для Євро-2012?», 38,3% респондентів віддали перевагу чиновникам, тоді як внесок підприємців оцінили 36,8% опитаних. Заслуги громадських організацій, зокрема – Федерації футболу України, за словами С.КУЗЬМЕНКА, відзначили 7,9% опитаних.

Експерт також зазначив, що багато опитаних чітко розділяють заслуги влади на ті, які належать попередній і нинішній владній командам. Так, 18,4% респондентів, котрі обрали відповідь «Влада» відзначили, що мають на увазі роботу президента Віктора ЮЩЕНКА; 21,9% - роботу президента Віктора ЯНУКОВИЧА; 7,3% - роботу центральної виконавчої влади команди В.ЮЩЕНКА (зокрема міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА); 14,8% - роботу центральної виконавчої влади команди В.ЯНУКОВИЧА (зокрема віце-прем`єр-міністра Бориса КОЛЕСНИКОВА). Крім того, 15,6% цієї групи респондентів відзначили внесок місцевих властей. 22% опитаним важко конкретизувати поняття «Заслуги влади».

Не менш цікава ситуація склалася, за словами С.КУЗЬМЕНКА, у приймаючих містах. Донеччани та харків`яни впевнені, що найбільше для Євро-2012 зробили бізнесмени. Президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ і президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ одержали у своїх містах, відповідно, 44% і 41% голосів респондентів. Жителі Донецька, крім цього, відзначили центральну й місцеву владу – 27% і 23%. Жителі Харкова центральній та місцевій владі віддали, відповідно, 29% і 16% голосів. У Львові перевагу віддали в такому порядку: 59% - центральна влада, 21% - місцева влада, 20% – важко відповісти. Київ продемонстрував сумніви в заслугах місцевої влади (усього 14%). Більше всього респондентів проголосували за центральну владу – 64%, іншим важко відповісти.

У дослідженні по території України взяли участь 3825 чоловік, що представляють усі області й АР Крим. Опитування проводилося з 8 по 14 листопада 2010 року. Похибка вибірки становить +/-2,3%.

У дослідженні «Приймаючі міста» в Києві взяли участь 1560 чоловік, у Донецьку - 1215, у Харкові – 1170, у Львові - 730. Опитування проводилося з 15 по 21 листопада 2010 року.