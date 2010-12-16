Експерти: якщо Тимошенко посадять, рейтинг її виросте

Експерти розцінюють порушення кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО як політичне переслідування, проте не вважають, що лідера «Батьківщини» буде заарештовано.

У ході проведеного «Політичною думкою» опитування президент аналітичного центру "Відкрита політика" Ігор ЖДАНОВ сказав, що “порушення кримінальної справи проти Юлії ТИМОШЕНКО затіяно для того, аби ТИМОШЕНКО не змогла очолити на наступних парламентських виборах партію «Батьківщина», яка є потужним конкурентом владі. Таким чином усувається політичний конкурент».

З іншого боку, вважає експерт, «порушення кримінальної справи проти ТИМОШЕНКО виглядає абсолютно цинічно на тлі дій нинішньої влади, коли корупція набула всеохоплюючих масштабів. Ми маємо кричущі приклади корупції в діях самої влади, і це всім відомо. Тому ситуація довкола ТИМОШЕНКО і її соратників сприймається виключно як переслідування з метою залякати і усунути політичних опонентів з активного політичного життя».

Науковий директор Школи політичної аналітики, професор НаУКМА Олексій ГАРАНЬ також вбачає у порушенні кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО “політичне переслідування. Починала влада із соратників ТИМОШЕНКО, тепер взялася за саму ТИМОШЕНКО. Ми бачили, як методично відкривали справи проти членів уряду ТИМОШЕНКО, а тепер дійшли й до ТИМОШЕНКО».

За його словами, «на тлі повної бездіяльності влади в сенсі корупційної складової і власне кричущої корупційності у діях самої влади (ситуація з «Межигір`ям», перерахування бюджетних коштів для бізнесу олігархів-урядовців та інші зловживання бюджетними коштами) звинувачення на адресу ТИМОШЕНКО і її команди виглядають цинічними і навіть смішними. Крім того, ми бачимо як переслідуються представники однієї політичної опозиційної сили. Не дивно, що зростають різко видатки на Генпрокуратуру у бюджеті на наступний рік».

«Якщо говорити про те, на що спрямовані ці дії, то можна упевнено стверджувати, що все це робиться з метою дискредитації й ослаблення ТИМОШЕНКО і її політичної сили, - вважає О.ГАРАНЬ. - Однак навряд чи влада наважиться заарештувати ТИМОШЕНКО, бо це може посилити її рейтинг, а цього найбільше бояться «регіонали».

Водночас експерт не виключає, що «напередодні парламентських виборів владою буде ухвалений новий виборчий закон, який заборонятиме балотуватися тим, проти кого порушені кримінальні справи. Таким чином влада усуне своїх потужних конкурентів від участі у виборах».

«Звичайно, БЮТ зараз переживає важкі часи, але місцеві вибори все-таки показали, що це єдина політична сила, яка залишається найпотужнішою і якої боїться влада. З іншими опозиціонерами влада заграє, вона призначає собі опозицію, називає її конструктивною і, звичайно, не застосовуватиме такі методи тиску, як це робиться з командою ТИМОШЕНКО. ТИМОШЕНКО реально впливає на суспільство і має реальну підтримку серед громадян, чого наразі не мають інші опозиційні сили, а відповідно і залишаються «поза пильною увагою влади», - зауважив О.ГАРАНЬ.

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО наголошує, що Ю.ТИМОШЕНКО «залишається найбільш рейтинговим політиком, а отже небезпечним для влади. Але її не посадять, бо це лише сприятиме підвищенню її рейтингу як жертви політичних репресій. Внаслідок цього ТИМОШЕНКО може очолити будь-який опозиційний і громадський рух проти влади, чого остання найбільше боїться. Швидше за все, чинна влада хоче ізолювати ТИМОШЕНКО, заборонити закордонні поїздки, де до неї прислуховуються. Підписка про невиїзд – це такий своєрідний торг з боку влади. Мовляв, ми тобі підписку про невиїзд і не більше, а ти сидиш дома».

На його думку, «ТИМОШЕНКО в цій ситуації не включиться у гру влади. Вона б зробила помилку, якби виїхала кудись за кордон, оскільки лідер має залишатися з політичними прихильниками вдома. Звинувачення, які їй висувають, виглядають несерйозно. Для влади, зрештою, це не має жодного значення. Завтра влада може звинуватити її у чомусь іншому, наприклад, у продажу відеодисків, порушенні прав інтелектуальної власності або, скажімо, запитає, де ТУРЧИНОВ взяв гроші, аби купити собі нове італійське пальто і таке інше».

В.НЕБОЖЕНКО наголосив, що привід для виклику у Генпрокуратуру «не має жодного значення. Будь-якому прем’єру, Президенту чи міністру можна пред’явити будь-яке звинувачення. Але це робиться лише стосовно до ТИМОШЕНКО і виключно з політичних міркувань».

Як відомо, Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО за нецільове використання коштів, отриманих Україною у рамках Кіотського протоколу.