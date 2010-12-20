БЮТ вимагає звільнити керівника Укрспецекспорту і міністра екології

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає відставки голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА та порушення кримінальних справ проти учасників нападу на депутатів від опозиції.

Про це йдеться в заяві фракції «БЮТ-Батьківщина», переданій УНІАН прес-службою БЮТ.

У заяві наголошується, що фракція вимагає відставки спікера, оскільки напад «регіоналів» на депутатів від опозиції не міг відбутися без сприяння В.ЛИТВИНА та підпорядкованих йому служб Верховної Ради.

Також «БЮТ-Батьківщина» наголошує, що наполягатиме на відставці генерального прокурора у разі відсутності результативних кримінальних справ проти учасників нападу на депутатів від опозиції, які безпосередньо били людей – і особливо тих із них, хто не вперше взяв участь у побитті.

Фракція вимагає звільнення з посад міністра екології та природних ресурсів Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО та керівника «Укрспецекспорту» Юрія САЛАМАТІНА, які брали участь у побиття депутатів від опозиції. “Проігнорувавши цю вимогу, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ як керівник виконавчої вертикалі прийме на себе політичну відповідальність за напад”, - йдеться в заяві.

Крім того, серед вимог фракції - припинення політичних репресій та використання з цією метою силових структур, закриття кримінальних справ, які “сфабриковано винятково для політичного переслідування Юлії ТИМОШЕНКО та інших представників опозиції”. “Негайно мають бути звільнені всі політв`язні, єдина «провина» яких полягає у тому, що вони повертали державі майно, яке в сумнівний спосіб було «прихватизоване» сумнівними ділками”, - наголошується в заяві.

«БЮТ-Батьківщина» вимагає ухвалення в цілому проекту закону про опозицію, що забезпечує дієвий механізм контролю за владою.

”Без виконання цих вимог повернення парламенту до нормальної роботи є неможливим, а фракція «БЮТ-Батьківщина» вимушена покинути сесійну залу Верховної Ради”, - наголошується в заяві.

«БЮТ-Батьківщина» вважає, що курс на побудову в Україні авторитарного режиму, на згортання демократії, придушення прав і свобод громадян, призвів до істотного обмеження можливостей опозиції, позбавив її будь-яких парламентських важелів впливу на ситуацію в країні.

”Агресивно-слухняна більшість абсолютно не рахується з опозицією, повністю ігнорує при ухваленні важливих державних рішень думку меншості депутатів та мільйонів виборців, інтереси яких вони представляють”, - наголошується в заяві.

У фракції зауважують, що за таких умов блокування Верховної Ради, на жаль, перетворилося, по суті, на єдину можливість, завдяки якій опозиція може привернути увагу влади до своїх вимог і взагалі бути почутою.

”Звіряче побиття депутатів опозиції депутатами від Партії регіонів та міністрами чинного уряду принизило Верховну Раду. Агресивні дії провладних сил щодо своїх опонентів у парламенті мали місце і раніше, але те, що відбулося минулого четверга, було безпрецедентним за своєю жорстокістю”, - наголошує «БЮТ-Батьківщина».

На їх думку, подібний злочин став можливим завдяки повній безкарності, яку відчувають за собою депутати від більшості. “Якщо раніше в Україні судова система хоча і мала серйозні недоліки, але зберігала шанси на правосуддя, то тепер судової системи немає взагалі: так звана реформа перетворила Феміду на рабу ЯНУКОВИЧА”, - йдеться в заяві.