Королевська: Україна програла боротьбу за інвестиції

Тоді як ліквідність у світі зашкалює, інвестиції обходять Україну, а якість тих інвестицій, що все-таки заходять до нас у країну, різко погіршилась, вважає народний депутат України, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, доказом зменшення кількості і погіршення якості інвестицій в Україну, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, служить, по-перше, той факт, що понад 34% усіх прямих інвестицій у 2010 році прямували в банківський сектор як докапіталізація. Тоді як раніше інвестиції у фінустанови були пов`язані переважно з тотальною перебудовою структур, експансією в регіони, поліпшенням технічного забезпечення і впровадженням нових продуктів.

«До кризи, - стверджує політик, - банківська система щороку одержувала по 2–3 млрд. дол. США за рахунок великих закупівель, що сьогодні відповідає всьому обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну, а це 3,6 млрд. дол.».

По-друге, погіршення якості інвестицій у нашу країну, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА, пов`язано з тим, що значна частина прямих інвестицій, які надходять в Україну цього року, - це фактично повернення грошей з офшорів. «Це означає, що велика частина інвестицій повертається до України у вигляді псевдоінвестицій здебільшого вітчизняними бенефіціаріями», - стверджує депутат.

По-третє, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, - знизилися і погіршилися портфельні інвестиції в нашу країну. Порівняно з 2009 роком, їх обсяг за три квартали знизився на 29 млн. дол. Погіршилась також якість цих інвестицій - більшість з них направлена в боргові цінні папери.

На її думку, важливим маркером якості інвестицій є те, що найбільшою популярністю інвесторів користуються державні боргові папери. «Це означає, що інвестиції йдуть не в реальний сектор економіки, а на купівлю боргових зобов`язань держави. У купівлю одних тільки ОВДП іноземними інвесторами вкладено понад 1 млрд. дол.», - стверджує Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Ключова причина такого серйозного погіршення інвестиційної привабливості України, вважає вона, лежить у загальній оцінці інвесторами ділового клімату в нашій країні. «Атестат» нашої країни - це 145-е із 183-х місць у звіті з легкості ведення бізнесу Міжнародної фінансової корпорації і Світового банку "Doing Business 2011: Making а Difference for Entrepreneurs», сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Якщо до цього додати високий рівень корупції і тінізації економіки, складність в адмініструванні податків, економічні експерименти, а не реальні реформи, які проходять у країні, то співвідношення риск–прибуток в Україні буде далеко не на користь нашої країни. Тому вибір інвесторів, на жаль, - не на нашу користь, а на користь інших країн з привабливішими умовами роботи бізнесу», - підкреслює Н.КОРОЛЕВСЬКА.