Королевська бачить два джерела фінансування пенсійної реформи

Урядовий проект пенсійної реформи – це чергова маніпуляція влади для просування антисоціальних законів. Про це УНІАН заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва на брифінгу у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку голови комітету, презентуючи пенсійну реформу, влада пропонує черговий соціальний експеримент. «Ніякої реформи в даному документі не міститься. Якби суспільству запропонували перехід від солідарної системи пенсійного забезпечення до накопичувальної, запропонували механізм, за якого працюючі люди накопичували б на своїх пенсійних рахунках гроші на старість, запропонували європейську систему, завдяки якій люди, виходячи на пенсію, насолоджуються життям і подорожують по всьому світу, то ми б таку реформу підтримали», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона вважає, що пенсійна реформа – це чергова маніпуляція влади для просування антисоціальних законів, які погіршують рівень життя людей.

«Залишається загадкою, за які гріхи наших жінок віце-прем`єр Сергій ТІГІПКО напередодні Нового року вирішив так жорстоко з ними повестися. За що наших жінок намагаються примусити покривати дефіцит бюджету, дефіцит Пенсійного фонду, нічого натомість не обіцяючи? – запитує Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Після цієї псевдореформи жінки будуть вимушені працювати на 5 років більше й будуть обмежені в отриманні соціальних гарантій із боку держави. Крім того, цей антисоціальний закон негативно вплине на рівень життя ветеранів та інвалідів, на найбільш соціально незахищені верстви населення».

Голова Комітету Верховної Ради вважає, що влада не зробила висновків після «підприємницького Майдану», після провалу всіх економічних реформ, анонсованих у 2010 році, і знову пропонує парламенту сирий, непідготовлений документ.

При цьому опозиція підготувала свої пропозиції щодо пенсійної реформи. «Для того, щоб змінити рівень пенсійного забезпечення наших громадян, необхідно перейти на накопичувальну систему пенсійного забезпечення. Щоб перейти на цю систему необхідне додаткове фінансування, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Ми пропонуємо використовувати два джерела. Перший – це детінізація зарплат. Другий – це використання позикових грошей не на проїдання, не на утримання влади, а направити їх на формування пенсійних гарантій. Це дозволить за 5-7 років повністю перебудувати систему пенсійного забезпечення й гарантувати українським громадянам гідну старість. Саме це й повинно стати основним завданням пенсійної реформи».