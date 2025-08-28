Віцепрезидент США запевнив, що його країна хоче захистити територіальну цілісність України.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його скандальна сутичка в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським була "корисною" та допомогла вивести на перший план розбіжності між Вашингтоном та Києвом. Про це він сказав у розмові з USA Today, передає Politico.

Венс висловив жаль через таку напружену зустріч у лютому, яка шокувала Європу та "опустила трансатлантичні відносини на новий мінімум".

"Послухайте, іноді люди не погоджуються. Чи хотів би я, щоб ми публічно посварилися в Овальному кабінеті? Не обов'язково. Чи вважаю я, що це насправді прояснило деякі реальні питання розбіжностей між стороною США і стороною України? Так, і я думаю, що це було корисно для американського народу", - наголосив віцепрезидент США.

Венс додав, що його розчарування під час зустрічі в Овальному кабінеті було пов'язане не стільки зі ставленням до Зеленського, скільки з діями адміністрації Джо Байдена, яка, на його думку, надала Україні мільярди доларів допомоги "без будь-якої реальної мети, без будь-якої реальної дипломатії".

"Це завжди розчаровувало мене набагато більше, ніж те, що Зеленський просив допомоги у Вашингтона. Річ у тім, що адміністрація Байдена не мала плану, як закінчити війну", - пояснив політик.

За словами Венса, адміністрація Трампа наразі "досить узгоджена з президентом Зеленським" щодо роботи над мирною угодою.

"Попри деякі розбіжності, ми, звісно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія завоювала всю країну", - запевнив віцепрезидент США.

Суперечка в Овальному кабінеті - що відомо

Нагадаємо, після інавгурація президента США Дональда Трампа в лютому Володимир Зеленський відвідав Білим дім, аби заручитися підтримкою під час російського вторгнення.

Проте його телевізійна зустріч із Трампо та Венсом переросла в гостру суперечку, під час якої віцепрезидент США звинуватив Зеленського в невдячності та небажанні вести мирні переговори з Росією.

Після цього лідери Європи об'єдналися навколо Зеленського та підтвердили свою непохитну підтримку України, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що все це було засідкою та назвав суперечку "навмисною ескалацією" з боку американців.

