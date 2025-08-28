Україна не визнає спроб легітимізації або окупації Криму, - Офіс президента

Це є чіткою позицією президента України Володимира Зеленського.

Україна на юридичному рівні ніколи не визнаватиме будь-яких спроб легітимізації або визнання російської окупації Автономної республіки Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква сказав під час міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи.

Жовква наголосив, що саме з окупації Криму розпочалася російська агресія. Свідченням цієї агресії є сьогоднішня масована російська атака ракетами і дронами України.

Відео дня

"Те, що сталося сьогодні, на жаль, не перший прецедент з боку агресора і, на жаль, не останній. Це відповідь лідера країни-агресора на всі ці міжнародні зусилля, які докладалися останнім часом президентом України, президентом Сполучених Штатів Америки, президентом Франції й іншими європейськими лідерами для того, щоби принести справжній тривалий мир в Україну", - наголосив Жовква.

Він назвав російську нічну масовану атака цинічною, підлою, жорстокою і жахливою. А також закликав світ відреагувати.

"Сьогодні ми маємо почути чітку реакцію світу, кожного лідера, який перебуває на боці добра, кожного представника міжнародних організацій, представників тих країн, які все ще намагаються бути посередниками", - додав Жовква.

Заступник керівника ОП відзначив, що Україна хоче, аби світ не мовчав так, як, на жаль, у переважній більшості мовчав у 2014 році:

"Коли Росія починала спроби анексувати Крим, тодішньому керівництву України казали: "не треба провокувати", "не треба реагувати", "треба спокійно до цього ставитися", "і все буде добре"... На жаль, з Криму все почалося".

При цьому, він наголосив, що Крим є і буде Україною.

"Жодних спроб легітимізації або будь-якого визнання де-юре Україна не сприйматиме. Це чітка позиція президента України", - констатує Жовква.

Водночас, за його словами, Україна змушена постійно повторювати цю позицію щодня представникам міжнародної спільноти.

Як додав Жовква, у цьому році відбудеться п'ятий саміт Кримської платформи на рівні лідерів держав. Відбувається підготовка до цього саміту. Президентом України Володимиром Зеленським вже надіслані запрошення.

"Ми хочемо, щоби кількість учасників ставала більшою. Нам потрібно розширювати присутність учасників Кримської платформи за рахунок інших регіонів світу, не лише європейського і північноамериканського, а й латиноамериканського, азійського, африканського", - додав Жовква.

Своєю чергою, заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца відзначила, що без визнання того, що територіальна цілісність будь-якої держави має дотримуватися у межах міжнародно визнаних кордонів, не буде сталого миру в усьому світі.

"Питання Криму - це центральне питання. З нього почалася російська агресія, і, завершиться російська агресія деокупацією і звільненням Криму", - відзначила Беца.

Прогноз щодо Криму

Як повідомляв УНІАН, на думку колишнього речника Генерального штабу Владислава Селезньова, хоча Сили оборони здійснюють певні приготування, в тому числі для руйнування протиповітряної, протиракетної оборони російських окупантів на тимчасово окупованих територіях, у тому числі, в Криму, але звільнення півострова незабаром очікувати не варто.

Вас також можуть зацікавити новини: