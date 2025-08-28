Про заборону в'їзду для Роберта "Мадяра" Бровді заявив глава МЗС Угорщини.

Командувачу Сил безпілотних систем, закарпатцю Роберту "Мадяру" Бровді заборонили в'їзд до Угорщини. Про це у своєму Facebook повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

У своїй відеозаяві Сіярто назвав удар дронів по нафтопроводу "Дружба" нападом на суверенітет Угорщини. Він сказав, що саме тому командиру українського військового підрозділу, який його здійснив, забороняється в'їзд до Угорщини. А також, за його словами, - до Шенгенської зони.

"Цьому українському громадянину не буде дозволено в'їжджати до Угорщини та Шенгенської зони протягом найближчих років. Ми продовжимо захищати національні інтереси, будемо захищати безпеку енергопостачання і суверенітет. Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або наш суверенітет, повинен очікувати наслідків", — сказав Сіярто.

Мова йде про Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді із позивним "Мадяр", який родом із Закарпатської області. Він етнічний угорець, оскільки має угорське походження.

Що відомо про атаки на "Дружбу"

22 серпня Сили безпілотних систем ЗСУ атакували нафтопровід "Дружба" в районі станції "Унеча" у Брянській області, який постачає нафту Словаччині та Угорщині.

Після того Петер Сіярто пригрозили Україні "труднощами" з поставками електроенергії. За його словами, Угорщина постачає Україні до 40 відсотків електроенергії. Він сказав, що Угорщина могла б створити труднощі з поставками, але не хочуть цього.

Подібну заяву робили і в Словаччині. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар сказав, що для Словаччини вкрай важлива інфраструктура нафтопровода.

