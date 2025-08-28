Вірус "на льоту" адаптується під ситуацію та однаково добре працює на Windows, macOS і Linux.

Дослідники з групи ESET Research виявили комп'ютерний вірус, який "на льоту" адаптується під ситуацію, використовуючи нейромережі. За їхніми словами, це вперше в їхній практиці.

Програму-вимагач назвали PromptLock: в її основі одна з ШІ-моделей OpenAI (розробників ChatGPT) з відкритим вихідним кодом, націлена на пошук і шифрування важливих файлів з вимогою викупу. Але цікаво не це, а те, яким чином він це робить.

Вірус використовує безкоштовну нейромережеву модель gpt-oss-20b, доступ до якої запускається локально. Далі, через запити до API програми Ollama, яка вже працює з нейромережею, він генерує LUA-скрипти, що підлаштовуються під систему користувача і змінюються, залежно від завдання. Принцип роботи PromptLock не потребує адаптації під ОС, тому вірус однаково працює у Windows, macOS і Linux.

Запит до нейромережі в цих скриптах будується так: "ти генератор LUA-коду, зроби мені код, без будь-яких коментарів, який виконує певне завдання, і передай у код такі-то призначені для користувача параметри". Водночас скрипти шифрують, крадуть дані та потенційно видаляють їх.

Поки що масових заражень не було: як кажуть експерти, зараз вірус схожий на прототип, оскільки частина його функцій ще не реалізовані. Але це зовсім не означає, що такі віруси не набудуть поширення в майбутньому.

Нагадаємо, раніше цього місяця OpenAI вперше за довгий час випустила відкриті версії СhatGРТ. Їх можна запустити локально і вільно адаптувати під конкретні завдання.

