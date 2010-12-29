Яценюк вважає, що, на відміну від Тимошенко, за валізою встигне заїхати

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає, що його можуть викликати на допит до Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «якщо розправляються з одними опозиційними лідерами, то доберуться обов’язково до всіх інших опозиційних лідерів».

«У цьому полягає план Партії регіонів. Єдине - їм це буде доволі складно зробити, бо, по-перше, нема за що, але вони придумають, в них з цим проблем немає жодних, а по-друге – оті залишки депутатської недоторканності будуть складати для них реальні проблеми», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він до допиту в Генпрокуратурі, якщо його викличуть, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Та я завжди готовий». «У мене є юридична освіта, червоний диплом, і я їм там все розкажу», - додав він.

На іронічне запитання з приводу того, що Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що у неї завжди готова валіза, коли вона йде на допит, А.ЯЦЕНЮК відповів, що в нього різниця із Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що «я ще встигну додому поїхати за валізою».

Він підкреслив, що «всіх не пересаджають, це навіть не вийшло у більшовиків, а регіоналам далеко до більшовиків».

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що звертався двічі до генерального прокурора з приводу необхідності скасувати для Ю.ТИМОШЕНКО підписку про невиїзд. «Нехай кримінальна справа розслідується, нехай громадськість і правоохоронна система і обвинувачена доводять кожен свою правоту, але в сьогоднішніх умовах ніхто нікуди не втече», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, «якщо є склад злочину, то треба засудити, але якщо є склад політичних переслідувань, то треба засудити тих, хто це робить».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що також вчора поставив свій підпис під зверненням щодо необхідності скликання позачергового засідання Верховної Ради з приводу кримінальних переслідувань представників опозиції.

А.ЯЦЕНЮК звернувся до представників Партії регіонів: «В житті все циклічно, ви відкрили ящик Пандори і це обов’язково повернеться до вас».

Він наголосив, що ПР рано чи пізно повернеться в опозицію. «Хлопці, подумайте про себе. Там серед вас немає ні одного святого, ні одного в образи нема кого ставити», - підкреслив лідер “Фронту Змін”.