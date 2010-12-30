Севастополь має отримувати за базування ЧФ мінімум 214 млн. грн.

Опозиційні депутати міськради Севастополя вважають, що субвенція з держбюджету за перебування Чорноморського флоту Росії має становити не 117,2 млн. грн. на рік, як передбачено міським бюджетом-2011, а як мінімум 214 млн. грн., як пропонувала міська влада.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати низки фракцій, що не входять до складу більшості міськради, під час сьогоднішнього обговорення на позачерговій сесії ради розкритикували дії влади у даному питанні.

Лідер фракції комуністів Василь ПАРХОМЕНКО заявив: «Це повний абсурд - на порядок зросли доходи, що одержуються Державою Україна за базування ЧФ. Ми не знаємо цієї суми, але за заявами Президента вона наближається до мільярда доларів. І Севастополь, який несе основне навантаження через базування ЧФ, одержує менше 1%».

Він вважає, що міськадміністрація Севастополя «не змогла відстояти і обгрунтувати в міністерських кабінетах позицію, відповідно до якої, за новими розрахунками, розмір субвенції з держбюджету за перебування ЧФ Росії в місті повинен складати близько 214 мільйонів гривень».

Позафракційний депутат Василь ЗЕЛЕНЧУК запропонував колегам «поставити на голосування питання про відшкодування всіх тих соціальних витрат щодо базування ЧФ РФ, які несе Севастополь». За його словами, необхідно звернутися до Кабінету міністрів України, і «відшкодувати витрати, починаючи хоч би з 2012 року, тому що за весь період часу місто втратило вже близько 8 млрд. грн.». Але цю пропозицію не підтримали депутати, і вона не ставилися на голосування.

У свою чергу, голова Севастопольської міської держадміністрації Валерій САРАТОВ заявив, що Росія і центральні органи української влади повністю виконують всі свої зобов`язання стосовно міста.

За словами губернатора, «держава абсолютно ставить питання: «Скільки на сьогодні землі в Севастополі займає Чорноморський флот? 3350 гектар. Скільки ви втрачаєте від того, що цю землю займає ЧФ?».

В.САРАТОВ навів результати розрахунків. «У нас є оцінка землі, і я повинен доповісти, що держава повністю повертає нам всі витрати, яких ми зазнаємо, віддаючи землю в оренду (земля в оренду ЧФ РФ передана у 1997 році - УНІАН) за ставкою 1%». За його словами, влада Севастополя хоче змінити цю ставку, але сьогодні «всі держпідприємства, які є, платять податок на землю 1%».

Після сесії в інтерв`ю журналістам В.САРАТОВ додав: «У нас є наміри дещо змінити методику, збільшити коефіцієнт, але цим ми займатимемося разом з Кабінетом міністрів України».

У свою чергу, начальник фінансового управління МДА Ірина НЕСТЕРОВА повідомила, що в 2011 році місту виділять 117,2 млн. грн. дотації на покриття збитків, пов`язаних «з втратою податкових статей доходів від перебування на території міста ЧФ РФ, що на 10 млн. грн. більше, ніж в 2010 році».

Разом з тим, за її словами, влада Севастополя сподівається, що в бюджеті 2012 року будуть передбачені інші суми дотацій, які будуть обгрунтовані методикою і законодавчим актом України.