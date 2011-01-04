Біля Апеляційного суду Києва - тисячний пікет
Розглядається скарга адвоката Луценка
Близько тисячі активістів політичної партії “Народна самооборона” зібрались сьогодні вранці біля будівлі Апеляційного суду м. Києва, який об 11.00 має розпочати розгляд скарги адвоката екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА на рішення Печерського райсуду столиці, який змінив йому міру запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають прапори “Народної самооборони”, державні прапори України, а також плакати з написами: «Свободу Луценку!», «Руки геть від Луценка!».
Як повідомляв УНІАН, 26 грудня співробітники підрозділу СБУ «Альфа» затримали Ю.ЛУЦЕНКА поблизу його будинку у Києві.
Раніше Ю.ЛУЦЕНКУ було пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіния державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. З ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).
27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
29 грудня адвокат заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення у зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА. Як повідомив адвокат, зі справи стсовоно отруєння В.ЮЩЕНКА виділений окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу, і Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення за ст. 364 ч. 3 Кримінального кодексу України.
30 грудня адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН оскаржив в Апеляційному суді Києва рішення Печерського районного суду столиці про зміну йому підписки про невиїзд на тримання під вартою.