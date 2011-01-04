Тимошенко: Янукович навіть у якості новорічного подарунка не дочекається...

Екс-прем`єр-міністр України, лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що ніщо не примусить її виїхати з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам в Апеляційному суді міста Києва перед початком судового засідання з розгляду скарги екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо зміни йому міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.

«Віктор Федорович (ЯНУКОВИЧ) навіть у якості новорічного подарунка не дочекається, щоб я кудись виїхала», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, для того, щоб сьогодні змінити існуючу владу, необхідно обов’язково збиратися разом громадськості, народним депутатам, політикам, які не змінили свою орієнтацію, і досить чітко, крок за кроком планувати дії.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що рік правління нинішньої влади уже “все показав, що вони наробили і що треба реально робити”. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, відсторонити цю владу можна або шляхом парламентських виборів, або через Майдан.

«Якщо у наших людей є сили, любов до свободи, до України, треба вийти на Майдан і стояти там, доки ця влада не піде… Інший варіант - парламентські вибори, якщо дійсно перед ними ретельно попрацювати… Це питання сьогодні виживання людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.