Розгляд скарги Луценка суд переніс на завтра

Розгляд скарги екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо його арешту Апеляційний суд Києва переніс на середу, 5 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні ухвалив головуючий у судовому процесі суддя Апеляційного суду Олександр БЕЦЬ, задовольнивши таким чином клопотання адвоката Ю.ЛУЦЕНКА, який наголошував, що розглядати апеляційну скаргу за відсутності його підзахисного неможливо. Ю.ЛУЦЕНКО наголошує, що хоче особисто бути присутнім на судовому засіданні, щоб аргументувати суду свою скаргу.

Наступне засідання суду має розпочатися завтра об 11.00.