У ПР кажуть, що всі дії попередньої влади були пронизані корупцією

Подолання корупції в країні – одна з найважливіших складових успіху економічних реформ. Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, в цьому впевнений народний депутат від Партії регіонів, глава підкомітету з питань цивільного законодавства парламентського Комітету з питань правової політики Владислав Забарський.

На думку народного депутата, корупція, якою буквально були пронизані всі дії попередньої влади, стала причиною такої катастрофічної ситуації в економіці України. «В умовах, коли бюджет країни використовувався в особистих або партійних цілях, ніяких ресурсів не вистачить для вирішення державних проблем», - заявив політик.

Владислав Забарський підкреслив, що Президент України Віктор Янукович з перших днів перебування на посту глави держави здійснив низку важливих кроків, щоб викоренити в Україні таке ганебне явище, як корупція. «Про розмах корупції колишніх чиновників говорять факти, розкриті в ході аудиторської перевірки діяльності уряду Тимошенко. Майже на 45 мільярдів гривень збитків – ось підсумок роботи тих, хто свого часу говорив про чесність влади, про відповідальність перед народом. Не дивно, що попередній владі катастрофічно бракувало грошей на виплату зарплат, пенсій, субсидій. Боротьба з корупцією стала пріоритетом у роботі влади в 2010 році», - підкреслив народний депутат.

Парламентарій вважає, що за заявами про політичні переслідування стоїть небажання колишніх чиновників відповідати згідно із законом за зловживання владою. «Вони були упевнені, що одержали назавжди вотум довіри народу і тому творили, що хотіли. Але минулі президентські і місцеві вибори прибрали їх із влади, і тепер вони намагаються уникнути відповідальності», - констатує народний депутат.

Політик упевнений в тому, що боротьба з корупцією, яку розпочали глава держави і уряд, буде доведена до кінця, і в суспільстві буде створена атмосфера нетерпимості до корупціонерів.