50 кг високозбагаченого урану з України вивозили п'ятьма літаками

Операція з вивезення з України високозбагаченого урану була секретною і складною, повідомляє американська телекомпанія Fox News. Відповідний матеріал розміщений на сайті Inosmi.ru.

"По-перше, для 50 кілограмів високозбагаченого урану – такої кількості вистачило б на дві ядерні бомби – розробили 21 особливий контейнер. Потім радіоактивний матеріал вантажівками відправили до українських аеропортів. Звідти секретний вантаж транспортували п`ятьма різними літаками з Києва, Севастополя і Харкова у місце, розташоване неподалік від Москви", - повідомляє кореспондент американської телекомпанії Стів СЕНТАННІ.

За його словами, через сувору зимову погоду, що заважає польотам, і сильні заходи безпеки на операцію знадобилося два тижні.

"Коли здійснюють транспортування, завжди є ризик втрат або ризик того, що про наші дії дізнаються і вирішать вчинити проти них якусь операцію. Тому ми і вживаємо додаткові заходи обережності", - цитує телекомпанія слова керівника Національного управління ядерної безпеки США Томаса Д’АГОСТІНО.

Вивезення високозбагаченого урану з України залишалося предметом уваги і адміністрації США. "Ці дії говорять про те, що Україна, як і раніше, лідирує у прагненні не допустити потрапляння цих ядерних озброєнь до рук терористів, як і у прагненні до світу, в якому б не було ядерної зброї", - цитує телекомпанія слова Президента США Барака ОБАМИ.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Б.ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану. У спільній заяві глав держав, оприлюдненій за підсумками зустрічі, наголошується, що Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України відмовитися від всього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну і фінансову допомогу в цьому питанні з боку США.

30 грудня Міністерство закордонних справ України повідомило, що Україна виконала узяте на себе зобов`язання і забезпечила вивезення із Севастопольського національного університету ядерної енергії і промисловості, Харківського фізико-технічного інституту і Київського інституту ядерних досліджень значної частини високозбагаченого урану.

"Цим кроком наша держава підтвердила, що залишається послідовним і передбачуваним учасником міжнародних багатосторонніх зусиль у сфері запобігання розповсюдженню зброї масового знищення і вносить значний практичний внесок у справу протидії ядерному тероризму", - підкреслили в МЗС України.

Зовнішньополітичне відомство України також нагадало, що відповідно до зобов`язань США, викладених у Спільній заяві президентів, Україна одержала еквівалентну вивезеним ядерним матеріалам кількість низькозбагаченого ядерного палива для потреб вищезгаданих науково-дослідних установ.