ГПУ оприлюднила відео, на якому Тимошенко відмовляється виходити?
Запит робив журналіст Міняйло
Генеральна прокуратура України надала незалежному журналісту відеозапис, яким підтверджено, що 30 грудня 2010 року слідчий пропонував лідеру партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО залишити Головне слідче управління, але вона відмовилася і продовжувала перебувати у приміщенні відомства впродовж 11 годин.
Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в Генпрокуратурі, про це йдеться у відповіді на журналістський запит незалежного журналіста Віктора МІНЯЙЛА на ім’я генерального прокурора Віктора ПШОНКИ.
За словами співрозмовника агентства, В.МІНЯЙЛО звернувся до генпрокурора за дорученням деяких інших своїх колег з вимогою надати документальні підтвердження того, що Ю.ТИМОШЕНКО 30 грудня 2010 року за власним бажанням перебувала на допиті в Генпрокуратурі упродовж 11 годин.
«До письмової відповіді на цей журналістський запит Генеральна прокуратура додала копію відеозапису допиту, з якого видно, що слідчий справді пропонував Ю.ТИМОШЕНКО залишити приміщення Генпрокуратури, але вона відмовилася і сказала, що хоче залишитися і ознайомитися із справою», - повідомив співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2010 р. Ю.ТИМОШЕНКО майже 12 годин провела у Генеральній прокуратурі, куди її викликали на допит.
«Те, що робилося сьогодні, нічого спільного з правосуддям немає», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. «За один день мені висунули розширене звинувачення за виплату пенсій за рахунок «екологічних» грошей, зразу після цього мене допитали і завершили досудове слідство, і вже сьогодні мені передали справу на ознайомлення», – зауважила вона.
Ю.ТИМОШЕНКО додала, що «вони хочуть без будь-яких підстав терміново передати справу до продажних судів, щоб винести вирок мені за те, що я сплатила людям пенсії, і після цього позбавити мене права брати участь у будь-яких виборах».
Наступного дня, 31 грудня, у прес-службі Генеральної прокуратури України заявили, що Ю.ТИМОШЕНКО вчора у відомстві давала свідчення дві години, решту часу вона ознайомлювалася з матеріалами справи.
За даними ГПУ, Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено остаточне обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).
Обвинуваченій у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна отримала за Кіотським протоколом, та у нанесенні інших збитків державі – оголошено про закінчення досудового слідства та надано для ознайомлення матеріали кримінальної справи.