Тимошенко: влада не зможе усунути опозицію від виборів
21:48, 04 січня 2011Політика
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Інтерв`ю "5-му каналу"
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що владі не вдасться усунути опозицію від наступних парламентських чи президентських виборів.
Про це вона заявила в інтерв`ю “5-му каналу”.
Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що один із соратників Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА заявив, що нинішній глава держави на наступні вибори вийде без конкурентів.
"Так не вийде. Це я можу твердо сказати", - наголосила вона.
Ю.ТИМОШЕНКО додала, що В.ЯНУКОВИЧ і все “його оточення” відповідатимуть за всі вчинки.
"І політична конкуренція у них буде. І буде дуже дієва політична конкуренція", - наголосила лідер партії "Батьківщина".
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