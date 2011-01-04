Тимошенко: влада не зможе усунути опозицію від виборів

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що владі не вдасться усунути опозицію від наступних парламентських чи президентських виборів.

Про це вона заявила в інтерв`ю “5-му каналу”.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що один із соратників Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА заявив, що нинішній глава держави на наступні вибори вийде без конкурентів.

"Так не вийде. Це я можу твердо сказати", - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що В.ЯНУКОВИЧ і все “його оточення” відповідатимуть за всі вчинки.

"І політична конкуренція у них буде. І буде дуже дієва політична конкуренція", - наголосила лідер партії "Батьківщина".