Герман розказала, чому Тимошенко програє

Українці втомилися від протистояння і протестів, але Юлія Тимошенко цього все ніяк не зрозуміє, тому і програє. Про це в агентству ЛІГАБізнесІнформ заявила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна Герман, коментуючи заклик Тимошенко до українців зібратися 22 січня, в День Соборності України, на Майдані Незалежності у Києві.

"Для Юлії Володимирівни кожен день - протистояння. Вона кожну дату, кожне свято, кожну подію і кожний свій вихід використовує для розпалювання протистояння в суспільстві. Але вона від цього втрачає. Якби Тимошенко займала конструктивну позицію, об`єднуючу, вона б не програла минулі вибори. Люди вже давали їй оцінку і дали знову. Українці втомилися від протистояння. Вони хочуть стабільності і конструктиву. Хочуть, щоб ми знаходили компроміс і розуміння", - відзначила заступник глави АП.

"Президент давно затвердив план святкування на 22 січня, коли вся Україна буде відзначати День Соборності нашої держави, день єднання. У нас давно розроблений план заходів. І я думаю, що це день об`єднання, а не день протестів і протистояння", - підкреслила Герман.

За її словами, Тимошенко вдасться вивести кілька сотень або навіть пару тисяч людей на площу Незалежності 22 січня. "Але не треба робити з цього проблему. У нас демократія. Кожен йде туди, куди йому подобається. Ми ж будемо і далі стояти на позиції конструктивізму", - підкреслила вона.

"Плани Президента на цей день - об`єднуючі. Це моя сфера відповідальності, я брала участь у робочій групі, яка займалася цією датою. Я можу абсолютно відповідально сказати, що план на 22 січня дуже об`ємний, Президент обов`язково буде брати участь. Він ніколи не проігнорує цей день. Ми активно готуємося до цієї дати", - розказала Герман.