Тернопільська міськрада прийняла звернення проти політичних репресій

Тернопільська міська рада сьогодні прийняла звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Верховної Ради та Генеральної прокуратури України, в якому вимагає припинити політичні репресії в Україні. У зверненні депутати висловлюють стурбованість останніми подіями в Україні, які, на їх переконання, набувають ознак переслідувань та політичних репресій проти представників опозиції.

«Спроби показового притягнення до кримінальної відповідальності колишніх урядовців, затримання, допити та обшуки чільних представників колишньої влади нагадують сумнозвісні сталінські репресії 1933-1937 рр. Такі дії влади свідчать про її безсилля і спробу відволікти увагу українців від складної соціальної-економічної ситуації та системних прорахунків у проведенні так званих «реформ», результатом яких є поки що зниження рівня життя різних верств населення», - йдеться у зверненні.

Відтак депутати Тернопільської міської ради вимагають негайно припинити політичні репресії та вжити дієвих заходів щодо забезпечення конституційних прав громадян України.

***

Натомість Тернопільська обласна рада не змогла прийняти звернення до керівництва держави щодо політичних репресій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за звернення до Президента України, Верховної Ради, Генеральної прокуратури з приводу політичних репресій в Україні проголосували 42 із 75 зареєстрованих депутатів при необхідних 54 голосах для того, щоб питання було прийнято.