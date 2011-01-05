Як достроково припинити повноваження парламенту і Януковича?

В Ужгороді створено ініціативну групу з проведення всеукраїнського референдуму щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради та Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це кореспондента УНІАН повідомив депутат Ужгородської міської ради від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Василь ГНАТКІВ.

За його словами, відповідно до Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», 6 грудня 2010 року в місті Ужгороді відбулися збори громадян зі створення ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів і Президента. На зборах було створено таку ініціативну групу, до складу якої увійшли 20 осіб.

Крім того, за словами В.ГНАТКІВА, було визначено перелік та формулювання питань, що виносяться на референдум і які стосуються дострокового припинення повноважень Верховної Ради та Президента України і проведення дострокових виборів в період 60 днів з дня оголошення результатів волевиявлення громадян на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою.

«4 січня 2011 року пакет документів про створення в Ужгороді ініціативної групи зареєстрований в Ужгородській міській раді. Такі ж ініціативні групи створено і в інших населених пунктах країни, тож сподіваюся, що воля народу буде врахована, і такий референдум вдасться провести», - сказав В.ГНАТКІВ.

За його словами, що нині держава “стрімко скочується” в економічну і політичну прірву.

«Пора покласти цьому край, і тому своє слово має сказати народ, як єдине джерело влади в Україні. Врятувати нашу державу – це понад політичне завдання, тож сподіваюся, що навколо нашої ініціативи об’єднаються всі громадяни», - сказав депутат Ужгородської міськради.