У Росії зникли записи із радарів Смоленського аеродрому за 10 квітня?

У Росії зникли записи із радарів Смоленського аеродрому, які фіксували момент посадки польського літака, на борту якого був Президент Польщі Лех Качинський, 10 квітня 2010 року.

Про це повідомляє TVN24 з посиланням на власні джерела.

За даними польських журналістів, диспетчер Смоленського аеродрому міг не бачити на радарі польського літака, коли він був за кілометр до початку злітно-посадкової смуги.

“Цієї інформації не можна офіційно підтвердити, бо у таємничий спосіб зникли теж записи із радарів”, - зазначає TVN24.

Представник Польщі в Міждержавному авіаційному комітеті (МАК) Едмунт КЛІХ підтвердив, що польська сторона не отримала відповіді від росіян на прохання надати ці записи.

“Ми багато разів зверталися з таким проханням (...), але не отримали ні відповіді, ні записів”, - сказав він.

TVN24 відзначає, що поляки також не отримали стенограми усіх розмов із диспетчерської вежі, зокрема, з мобільних телефонів, які дозволили би з`ясувати, хто у Москві дав дозвіл на посадку всупереч зауваженням диспетчерів.

За даними польських журналістів, росіяни офіційною причиною відмови назвали те, що поляки - попри незгоду МАК - опублікували стенограму розмов у кабіні пілотів урядового літака.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня глава польського уряду Дональд ТУСК назвав „неприйнятним” підготовлений російським МАК рапорт причин Смоленської катастрофи, у якій 10 квітня 2010 року загинули 96 польських громадян, в тому числі Президент Польщі Л.Качинський.

Польська сторона надіслала майже 150 сторінок зауважень до 210-сторінкового документа росіян.

За даними Е.КЛІХА, МАК планує опублікувати остаточний рапорт причин Смоленської катастрофи до лютого 2011 року.