На Різдво в коптських храмах посилили заходи безпеки

У християнських храмах Єгипту в різдвяну ніч посилено заходи безпеки: довкола головних коптських соборів виставлені кордони поліції і чергують кінологи з собаками, повідомляє Бі-бі-сі.

Такі заходи пов`язані з недавнім вибухом біля християнського храму в Александрії, який забрав життя 21 людини.

Поліція посилила охорону коптських церков у країнах Європи, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на європейські ЗМІ. Коптські церкви діють у Франції, Великій Британії, Німеччині, Італії, Ірландії, Швейцарії, Шотландії, Нідерландах, Швеції, Австрії і Данії.

За даними радіостанції France Info, ще в серпні на сайті однієї з терористичних організацій було розміщено комюніке з погрозами. У ньому називалися 30 єгипетських коптських церков, а також 15 коптських храмів в Європі, зокрема дві церкви під Парижем.