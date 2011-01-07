БЮТ має намір боротися за тарифи разом з киянами

У БЮТ переконані, що підвищення з 1 лютого 2011 року тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві – це ще один з численних фінансових ударів по киянам у системі фінансових репресій 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ в Київраді, про це заявила лідер цієї фракції у міськраді Тетяна МЕЛІХОВА.

«Ведеться системна війна влади проти киян. У 2010 році головний удар було нанесено самоврядуванню Києва шляхом ліквідації районних рад без згоди киян, передачею призначеному Президентом голові КМДА повноважень мера без його законного переобрання, а також відбуваються спроби зменшити повноваження Київради. Цей же рік є роком фінансових репресій”, - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Вона нагадала про передбачене “нечуване 50% вилучення надходжень від податку на доходи фізичних осіб з бюджету Києва”; про те, що у новому році вчителів, лікарів, працівників культури та інших соціальних сфер позбавили 20% виплати столичних надбавок до заробітних плат.

“Тепер ПОПОВ поклав під ялинку свій новий подарунок киянам – підвищення на третину вартості тарифів на житлово-комунальні послуги», - продовжила Т.МЕЛІХОВА.

При цьому вона навела приклад, що у Львові тариф на опалення та гарячу воду підвищено на 10%, в той час як у Києві - на 28,8%, що є одним з найвищих показників в порівнянні з іншими містами України.

За середніми показниками вартість квартплати по Києву збільшена з 1,98 грн. за кв. м. до 2,88 грн. за 1 кв. м. Але платіж за утримання будинків та прибудинкових територій, що встановлюватиметься по кожному будинку окремо, змусить жителів Соцмістечка, наприклад, які живуть в старих малоквартирних будинках, сплачувати більшу вартість за послуги, ніж жителів елітних багатоповерхівок, заявила Т.МЕЛІХОВА.

За її словами, фракцією БЮТ неодноразово ініціювались і створювались контрольні комісії щодо з’ясування обґрунтованості встановлюваних тарифів, але теплогенеруюча компанія «Київенерго» та київська влада не пішли назустріч у співпраці і наданні прозорої інформації. “Якщо інформація не оприлюднюється – значить, владі є що приховувати», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Як лідер фракції вона пообіцяла, що БЮТ разом з киянами боротиметься проти підвищення тарифів. Т.МЕЛІХОВА нагадала, що аналогічна ситуація вже була у 2006-му, коли БЮТ відстояв зниження завищених “тарифів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

“Тож і цього разу своєю присутністю 22 січня 2011 року на Майдані БЮТ разом з киянами засвідчить незгоду зі свавіллям та репресіями влади В.ЯНУКОВИЧА та його намісників в Києві”, - підкреслюється в повідомленні прес-служби БЮТ у Київраді.