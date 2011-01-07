Азаров: розвиток духовності має стати запорукою щастя і добробуту

Розвиток духовності має стати запорукою щастя і добробуту українців, вважає прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ, про це йдеться у привітанні прем’єр-міністра щ нагоди Різдва Христового.

"Від усього серця вітаю вас із Різдвом Христовим – святом, у небесній радості якого кожен з нас знаходить глибину одвічних істин, плекає життєвий оптимізм і сили. Це свято сповнене надії на нескінченну милість Бога до кожної людини. Це свято народження нового життя у серці кожної небайдужої людини”, - зазначив М.АЗАРОВ.

Він побажав, “нехай всебічний розвиток духовного життя суспільства, що є доброю ознакою сьогодення, стане запорукою нашого поступу до щастя і добробуту».

М.АЗАРОВ також побажав українцям здоров’я, духовного піднесення, миру та злагоди.

Сьогодні вранці М.АЗАРОВ взяв участь у святковому різдвяному богослужінні у Трапезній церкві Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Божественну Різдвяну літургію відправив предстоятель Української православної церкви митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР.