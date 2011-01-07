Китай пояснив, навіщо скуповує борги європейців

Придбання Китаєм європейських боргових зобов`язань дає можливість отримати розумний прибуток. Така заява міститься в оприлюднених сьогодні матеріалах Народного банку КНР (ЦБ Китаю). У центробанку також зазначили, що інвестиції в боргові зобов`язання європейських держав є важливою частиною золотовалютних резервів Китаю, які перевищили у вересні 2010 р. 2,65 трлн дол.

Напередодні віце-прем`єр Держради КНР Лі Кецян під час свого візиту до Мадрида заявляв, що Китай готовий викупити урядові облігації Іспанії на суму до 6 млрд євро, щоб підтримати країну в її боротьбі з борговою кризою. "Об`єм викупу держборгу Іспанії може досягти сукупного об`єму викупу держоблігацій Греції і Португалії", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.

Тим часом наприкінці грудня з`являлася неофіційна інформація про те, що Китай готовий викуповувати урядові облігації Португалії. Йшлося про скупівлю боргів на суму 4-5 млрд євро з метою підтримки Лісабона в його зусиллях по боротьбі з борговою кризою. При цьому скупка активів, як повідомлялося, здійснюватиметься в I кварталі 2011 р.

Іспанія - одна з країн єврозони, яка зазнає фінансових утруднень і належить до так званої групи PIGS (Португалія, Ірландія, Греція, Іспанія). Саме ці держави приносять нині найбільші проблеми решті учасників зони євро, оскільки мають великий зовнішній борг і слабку можливість його успішно погасити.