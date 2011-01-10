Литвин образився на нардепів, «які розказують, що ця ВР нікому не потрібна»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає депутатів не критикувати парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради він зазначив, що всім народним депутатам необхідно «спільними зусиллями зробити так, щоб ми не руйнували власну Верховну Раду».

За його словами, лунають виступи «наших колег, які розказують, що ця Верховна Рада нікчемна, нікому не потрібна».

В.ЛИТВИН наголосив, що таким народним депутатам необхідно «написати заяву і не брати заробітну плату».

Він підкреслив: «Немає у нас взаємопідтримки і немає того, що називається корпоративною солідарністю».

За словами В.ЛИТВИНА, представники опозиції вимагають заслуховування інформації Генеральної прокуратури та Уповноваженого ВР з прав людини з приводу затримання і взяття під варту «окремих осіб або групи осіб», при цьому деякі вимоги опозиції виходять за межі Регламенту Верховної Ради.

В.ЛИТВИН зауважив, що сьогодні звернеться «письмово до Генпрокуратури з проханням надати інформацію Верховній Раді».

Він зазначив, що також запропонує й Уповноваженому ВР Ніні КАРПАЧОВІЙ надати відповідну інформацію.