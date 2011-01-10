Єфремов не думає, що генпрокурор скаже щось нове про арешти

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не бачить перспектив у заслуховуванні у Верховній Раді інформації генерального прокурора України щодо арештів опозиціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

Він нагадав, що аналогічне питання було заслухане ще до Нового року. «Я не думаю, що щось кардинально змінилося за останній час в цих питаннях, і не думаю, що працівник прокуратури дасть якусь додаткову інформацію… Тому, як мені здається, це питання неперспективне», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

При цьому він додав, що фракція Партії регіонів не буде заперечувати, якщо все ж таки це питання буде розглянуто.