Томенко хоче знати, хто наказав порізати Гімн України на догоду комусь

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що звернеться до Генеральної прокуратури з приводу наруги над державним символом – Гімном України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За словами М.ТОМЕНКА, після Новорічного привітання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на кількох телеканалах, у тому числі на ТРК «Київ», транслювався Гімн України, з якого було вилучено слова з першого куплету: «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці».

Він припустив, що організатори концерту на Майдані Незалежності, серед яких, зокрема, Київська міська державна адміністрація та Міністерство культури, «зняли слова з Гімну, щоб зробити його більш толерантним і виваженим» заради стратегічного партнера України.

М.ТОМЕНКО нагадав, що текст Гімну затверджений законом України і, відповідно до законодавства України, «наруга над державними символами», яким є і Гімн, карається у тому числі кримінальною відповідальністю - до трьох років позбавлення волі.

Як наголосив М.ТОМЕНКО, з цим питанням має розібратися Генеральна прокуратура, у тому числі з тим, хто давав вказівку вилучити слова із затвердженого Гімну.