У Лисичанську можуть закрити єдину україномовну школу?

Луганська обласна організація Української народної партії звернулася до міського голови Лисичанська Сергія ДУНАЄВА із закликом не закривати єдину україномовну школу в місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, у лисичанській школі № 3 навчаються діти з проблемами зору, з діагнозом ДЦП та інші.

«У цій школі вчаться діти не лише з Лисичанська, а й з довколишніх селищ», − наголосили в УНП. Школа існує із 1936 року. У 1991 році вона стала єдиною українською школою в місті і отримала статус національної.

Але, за словами авторів листа, «з приходом антиукраїнської влади ситуація в Україні з вивченням української мови погіршується». «Так, на Донеччині скорочується кількість класів з українською мовою навчання; а на Луганщині взагалі закриваються школи», − констатували в УНП.