ВО Тризуб заявляє, що арешти за пам’ятник Сталіну тривають

Кількість затриманих і заарештованих у справі про підрив пам’ятника Сталіну в Запоріжжі членів Всеукраїнської організації “Тризуб” ім. С. Бандери станом на 18:00 10 січня зросла до п`ятнадцяти осіб.

Про це УНІАН повідомили у Центральному проводі ВО “Тризуб”.

Як зазначив представник ВО "Тризуб", затримання та арешти членів організації, які розпочалися 8 січня, продовжувались протягом 9 січня та сьогоднішнього дня. За його інформацією, затримання членів організації відбувалось не лише в західних областях України, а й у Харкові та Запоріжжі. При цьому, за його словами, до затриманих не допускають адвокатів, тому на даний момент важко встановити, де саме знаходяться затримані.

Як повідомлялося, сьогодні в першій половині дня була оприлюднена заява Центрального проводу ВО "Тризуб", в якій йшлося про те, що 8 січня в Рогатинському районі Івано-Франківської області було затримано керівника Центрального проводу ВО "Тризуб" ім. С. Бандери Андрія СТЕМПІЦЬКОГО, його сина Пилипа СТЕМПІЦЬКОГО, а також Романа ХМАРУ. 9 січня було затримано колишнього керівника Центрального проводу Дмитра ЯРОША, першого заступника ВО "Тризуб" Андрія ТАРАСЕНКА, голову Українського відділення Антиімперського фронту Ростислава ВИНАРА та голову Дніпропетровської обласної організації "Тризуб Сергія БОРИСЕНКА. 10 січня було арештовано голову Тернопільської обласної організації "Тризуб" ім. С. Бандери.

За словами авторів заяви, заарештованим висуваються звинувачення у тероризмі в зв’язку з вибухом у Запоріжжі. “Усі звинувачення, висунуті правоохоронними органами, вважаємо надуманими, сфабрикованими та замовними. Ці дії нинішньої влади розцінюємо як вияв політичних репресій і спробу придушення українських патріотичних сил”, - йдеться у заяві Центрального проводу ВО “Тризуб”.

Довідка УНІАН. У новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого був повністю зруйнований пам`ятник Сталіну. Вибухом також вибило шибки в будівлі обкому і трохи пошкодило саму будівлю.

Пам`ятник Сталіну в Запоріжжі був встановлений 5 травня 2010 року. Прокуратура Запорізької області кваліфікувала вибух пам`ятника Сталіну на території Запорізького обкому КПУ як терористичний акт і, забравши справу у міліції, передала її до СБУ.