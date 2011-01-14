Експерт: залякуванням влада лише породжує більшу ненависть до себе

Голова Правління Української Гельсінської спілки з прав людини, співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ заявляє, що виключення України з числа «вільних країн» відповідає українським реаліям.

Про це він сказав в ефірі ТВі, коментуючи виключення України зі складу «вільних країн» за результатами рейтингу авторитетної міжнародної організації Freedom House, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Раніше були вільні, і ніхто з нас не чекав, що до нього можуть прийти з обшуками чи затримати… Маємо, на жаль, політичні переслідування, переслідування за політичною ознакою. Таких справ уже чимало було у 2010 році і це продовжується зараз», - вважає правозахисник.

Є.ЗАХАРОВ також відзначив, що чинний Президент України не йде на контакт із правозахисниками.

«Президент ЯНУКОВИЧ ще на початку квітня сказав, що збирається скоро зустрітися із правозахисниками, але цієї зустрічі не відбулося. Всі наші звернення до нього були безрезультатні. До нього зверталися з проханням використати право veto щодо закону «Про захист персональних даних», який набув чинності з 1 січня, оскільки цей закон потрібен звичайно, але містить такі «ляпи», які фактично зводять його нанівець. Але він все одно цей закон підписав», - підкреслив Є.ЗАХАРОВ. Разом із тим, голова Правління Української Гельсінської спілки з прав людини констатував, що сучасна українська влада просто не навчена такому діалогу.

Є.ЗАХАРОВ також вважає, що поведінка чинного режиму по відношенню до суспільства носить характер залякування: «Зараз іде експансія держави в суспільство і нав’язування певних стереотипів поведінки, дії, які мають виразний охолоджуючий ефект, щоб люди не протестували, не домагалися свого, щоб вони були покірними. Це - залякування. Це хибна позиція. Отаким залякуванням влада лише породжує більшу ненависть до себе і, на жаль, цього не розуміє».