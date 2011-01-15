Ющенко: хто забавляється з мовою, приречений втратити найміцніший цемент

Екс-президент Віктор Ющенко переконаний, що в унітарній країні не може бути двох мов.

"Не можна в унітарній державі дві мови об’єднувати. Це парадокс, якого у світі немає", - заявив він в інтерв`ю 5 каналу.

"В унітарній державі дискусії не повинно бути, яка титульна чи панівна національна мова - вона тільки одна. Ми не є конфедерація, як Швейцарія, ми не є федерація, як кілька держав у Європі, які допускають дві державні мови, ми - унітарна країна. Ви не знайдете прикладу в світі, коли б унітарна країна робила практику двомовності", - наводить його слова Українська правда.

На думку Ющенка, в 2010 році мовна політика президента Віктора Януковича і уряду не об`єднувала українське суспільство.

"Вона не об`єднувала, хоча таку політику влада проводила свідомо. Цим, можливо, вона засвідчувала, що цим самим вона не розуміє місію мови, як чинника на шкалі національних вартостей нашої соборності", - заявив він.

"Той, хто забавляється з мовою, приречений втратити найміцніший цемент, який клеїть націю-спільноту. Влада цього не розуміє", - уточнив екс-президент.

"Проблема у нас не Табачник, як ідеолог цього питання, хоча я всіляко підтримую людську оцінку цього міністра. Проблема заключається в тому, що за Табачниками стоять приблизно 12-13 мільйонів людей, які мають приблизно ту саму думку", - вважає Ющенко.