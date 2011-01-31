Людмила Янукович відкрила палац культури в с.Бобрикове

Дружина Президента України Людмила ЯНУКОВИЧ взяла участь у відкритті після реконструкції палацу культури в селі Бобрикове Антрацитівського району Луганської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної держадміністрації, відзначивши, що захід відбувся 29 січня.

Дружина Президента подякувала місцевим жителям за єдність духу і стійкість волі, яку вони демонструють з 2004 року, і за те, що вони люблять, шанують своє село і створюють його сучасну історію.

Л.ЯНУКОВИЧ запевнила жителів Луганської області в підтримці з боку Президента України, а палацу культури подарувала комп`ютер.

У свою чергу жителі с. Бобрикове запросили дружину Президента взяти участь у святкуванні 235-річчя села в жовтні 2011 року.