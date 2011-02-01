Єврокомісар Фюле жалкує, що не зможе зустрітися з Тимошенко в Брюсселі

Комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ висловлює жаль, що в результаті обмеження пересування колишнього прем’єр-міністра України, лідера партії ВО «Батьківшина» Юлії ТИМОШЕНКО «європейські інституції не матимуть змоги продовжити свій постійний діалог з нею у Брюсселі в найближчі дні». Про це йдеться в заяві прес-секретаря Єврокомісара з питань розширення Наташі БАТЛЕР, текст якої передано УНІАН.

Як зазначається в заяві, «ЄС хотів би наголосити на важливості повної поваги до такого принципу як верховенство права під час усіх кримінальних розслідувань та судових переслідувань, включаючи принцип чесного, неупередженого та незалежного судового процесу. У цьому зв‘язку, ЄС також нагадує про неприпустимість використання кримінального права у політичних цілях».

Тим не менш, зазначається в заяві, «з повною повагою до судових процедур», комісар Ш.ФЮЛЕ «висловлює жаль через той факт, що в результаті обмеження пересування пані ТИМОШЕНКО, європейські інституції не матимуть змоги продовжити свій постійний діалог з нею у Брюсселі в найближчі дні. Такі дискусії є частиною ширшого діалогу, який ЄС із задоволенням веде з усіма важливими партнерами в Україні щодо запровадження європейського порядку денного для цієї країни».

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура відмовила Ю.ТИМОШЕНКО в можливості відвідати Брюссель на початку лютого, де вона планувала провести ряд зустрічей.