У Тимошенко вимагають передати в бюджет гроші зі столичного «общака»

«БЮТ-Батьківщина» вимагає від правоохоронних органів передати у бюджет гроші, стягнені, згідно із заявами вантажоперевізників одеських портів, митниками у рекетирський спосіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

“Блок Юлії Тимошенко та партія «Батьківщина» вимагають від Міністерства внутрішніх справ, Генпрокуратури та Служби безпеки України негайно віднайти, припинити діяльність та конфіскувати у бюджет кошти «общаку», у який, згідно із заявами вантажоперевізників одеських портів, митники передають стягнені в рекетирський спосіб гроші”, - зазначають у прес-службі.

У “БЮТ-Батьківщині” також вважають, що слід покарати високопосадовців, причетних до “вибивання грошей в так званий “общак”.

“У тому, що “общак”, куди стікаються вибиті з підприємців гроші, є, сумнівів немає. Правоохоронним органам залишилося з’ясувати лише його адресу, розібратися, куди саме стікаються гроші – на вулицю Банкову чи вулицю Грушевського”, - додають у прес-службі.

У “БЮТ-Батьківщині” переконані, що “так звані правоохоронні органи” мають унікальний шанс замість політичних репресій та переслідування опозиції приступити до боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого представники профспілок митних брокерів і перевізників, які працюють в Одеському та Іллічівському портах, передали голові Одеської облдержадміністрації Едуарду МАТВІЙЧУКУ спільну заяву, де закликають забезпечити безперебійний пропуск вантажів через порти регіону, в яких, за їхнім твердженням, представники контролюючих служб діють «за корупційною схемою».

Зокрема, як ідеться у заяві, 26 січня начальники митних постів у портах, а також начальники вантажних відділів запросили до себе керівників транспортних і експедиторських підприємств, що працюють в портах, і проінформували їх, що з Києва надійшла команда платити митникам неофіційно готівкою за кожен контейнер, що вивозиться: за прохідний транзит – 300 дол., за внутрішній транзит – 200 дол., за імпорт (розмитнення) – 500 дол. Гроші, за їхніми словами, підуть до Києва, «в общак»: хто хоче працювати, той мусить платити».

За твердженням авторів заяви, місцеві митники «як досвідчені рекетири знають, як примусити платити «незгодних». У морських портах діє норма: дається кілька безплатних днів для організації вивозу контейнера. Після чого, за кожну добу перебування в порту, нараховується штраф від 100 до 500 дол. Користуючись цим, з 27 січня 2011 року митники в портах перестали приймати на реєстрацію документи для вивозу контейнерів, а вже завантажені автомобілі просто не випускають».

Е.МАТВІЙЧУК розпорядився підготувати документи до проведення найближчим часом наради в ОДА, на яку будуть запрошені всі зацікавлені сторони: як вантажоперевізники, так представники митниці, СБУ та інших правоохоронних органів.

Водночас Південна митниця не коментує звинувачення у рекеті та вимаганні хабарів, висунуті одеськими вантажоперевізниками.

На прохання прокоментувати оприлюднену заяву представників профспілок митних брокерів і перевізників, які працюють в Одеському та Іллічівському портах, начальник прес-служби Південної митниці Богдан ПАНАС відповів, що “з цього приводу у митниці коментарів немає”.