Литвин розказав про різновиди опозиції в Україні

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що в Україні є «опозиція до Президента і є опозиція Президента».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку спікер парламенту висловив на прес-конференції, перебуваючи з робочою поїздкою у Житомирській області.

Він наголосив, що «є різні опозиції, які критикують і бігають зразу, - це ж не секрет ні для кого». На думку В.ЛИТВИНА, опозиція в країні має існувати, бо якщо її не буде, то встановиться «політичний застій». Водночас він додав, що опозиційні політичні сили в Україні «виграли б, якби більше вносили альтернативних пропозицій».

В.ЛИТВИН прогнозує, що «коли будемо наближатися до 2012 року, то основна маса політиків і політичних сил дружно перейде в опозицію, діючи за традицією, що з опозиції краще дістати владу». «Я генетично не сприймаю ці війни», - сказав він.

За словами спікера, доцільно було б укласти своєрідний пакт на кілька років. «Влада повинна робити роботу, а опозиція повинна аргументовано критикувати», - зазначив він.

Разом із тим В.ЛИТВИН визнав, що під час свого виступу на відкритті восьмої сесії Верховної Ради зробив помилку. Він зауважив, що його розкритикували за «невдалу фразу, що критикувати – це рабська риса». «Ця фраза не мені належить, це слова одного з американських президентів», - пояснив голова ВР. «Я розумію, що нетактовно було з мого боку так говорити», - додав він.

Під час прес-конференції В.ЛИТВИН чітко не відповів на запитання журналістів, чи переслідується опозиція. Він лише зазначив, що Генпрокуратура порушила кримінальні справи стосовно політиків, то, зрозуміло, що говоритимуть про політичний підтекст цих справ. Водночас він зауважив: «Я стояв і стою на позиції, що має бути максимальна прозорість у всіх цих питаннях».

Відповідаючи на запитання, чому голосування щодо змін до Конституції України в частині термінів проведення парламентських та президентських виборів було перенесено на 1 лютого, В.ЛИТВИН зазначив, що до нього підходили депутати з опозиційних фракцій і казали, що їх примушують у четвер, 3 лютого, блокувати трибуну. За його словами, за зміни до Конституції парламент голосував 1 лютого, оскільки «попросили нас, бо в четвер сказали: «нас будуть гнати на трибуну, а нам цього не хочеться, і ми самі зацікавлені, щоб була визначеність».