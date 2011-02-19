В Азарова запевняють, що 15-відсоткова інфляція - лише фантазії

Кабінет міністрів України спростував опубліковані в пресі твердження експертів стосовно високого рівня інфляції у 2011 році, зокрема про те, що він може досягти 15%.

Про це йдеться в розміщеній на Урядовому порталі заяві Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, оприлюдненій у відповідь на поширену в ЗМІ публікацію з недостовірними, на думку урядовців, даними і висновками автора.

В заяві уряд також висловив позицію до висновків автора публікації про високу інфляцію: “Проаналізувавши зазначену статтю, чітко видно, що припущення щодо можливої інфляції на рівні 15% нічим не підтверджене і є виключно фантазією автора”, - говориться в документі. Крім того, урядові експерти заявили, що опубліковані у статті дані не є правдивими, а їх мета – “дискредитувати виконавчу владу”.

Згідно з заявою, уряд зазначає, що незважаючи на можливі видатки на рекапіталізацію банків з боку держави, такі витрати не впливатимуть на рівень інфляції, а Національний банк України (НБУ) має достатньо інструментів для утримання інфляції в прогнозованих рамках.

В заяві Кабмін також спростовує твердження про те, що менші обсяги урожаю зернових у 2010 році є причиною зростанню цін на продовольство і споживчий попит у 2010 році “не перебував у пригніченому стані”.

“Статтею автор також намагається нав’язати читачам думку, що зростання вартості послуг ЖКГ буде найбільш критичним для інфляції. Це перекручення фактів, оскільки під час підготовки прогнозу соціально-економічного розвитку України на 2011 рік для розрахунку індексу споживчих цін закладались припущення щодо зміни адміністративно регульованих цін/тарифів”, - йдеться в заяві.

Уряд повідомив, що політика підвищення соціальних стандартів буде більш виваженою та ув’язаною з реальними можливостями економіки. “Посилення довіри населення до національної валюти та до банківської системи, що позначиться на зростанні схильності до заощаджень також буде позитивно відбиватися на інфляційних процесах. Ще одним фактором, який стримуватиме інфляцію, буде збір урожаю зернових у достатньому для задоволення внутрішніх потреб обсязі”, - обіцяє Кабмін у заяві.

Також зазначається, що на сьогодні розроблено і реалізується спільний план Кабінету Міністрів та НБУ щодо переходу до режиму, що базується на ціновій стабільності. Крім того, з метою проведення узгодженої антиінфляційної політики було проведено комплекс стабілізаційних дій адміністративного характеру, зокрема посилено контроль для недопущення антиконкурентних узгоджених дій суб`єктів господарювання та зловживань монопольним становищем на ринках соціально-важливих товарів та послуг.