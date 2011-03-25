Єврокомісар Фюле не згоден з Тимошенко щодо Януковича?

Єврокомісар Штефан Фюле вважає, що в процесі євроінтеграції України є прогрес. Про це, як повідомляють Комментарии:, він заявив після зустрічі з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко 24 березня.

Фюле проінформував Тимошенко про недавній прогрес у сфері євроінтеграції України.

"Перші місяці 2011 року дали декілька додаткових результатів: Україна і ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння з Національною індикативною програмою для України, бюджет якої на найближчі три роки складає 470 мільйонів євро", - цитує слова Єврокомісара його прес-служба.

"Я сподіваюся на завершення переговорів з угоди про асоціацію і про глибоку і усебічну зону вільної торгівлі протягом цього року", - додав Фюле.

При цьому він вважає, що швидкість і глибина зближення Європи і України визначатиметься повною повагою прав людини, демократичних принципів і верховенства права.

Нагадаємо, 24 березня Юлія Тимошенко заявила, що упевнена в тому, що Президент Віктор Янукович симулює Європейський вибір.

"З 70-ти пунктів порядку денного асоціації з ЄС виконано лише 7. Янукович симулює Європейський вибір", - заявила Тимошенко.