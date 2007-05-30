Гриценко пояснив, де треба ставити крапку, а де - три крапки

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО наполягає, що Чорноморський флот РФ має залишити Крим до 2017 року.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, про це А.ГРИЦЕНКО заявив 29 травня в ефірі української служби Бі-Бі-Сі.

“Чорноморський флот має піти з Криму до 2017 року. Крапка”, - підкреслив міністр оборони України.

“Термін перебування Чорноморського флоту на території України - до 2017 року. Ми виходимо з цього”, - додав А.ГРИЦЕНКО.

Говорячи про ймовірність подовження термінів перебування Чорноморського флоту у Севастополі після 2017 року, глава українського оборонного відомства зазначив, що поки що таких розмов не було.

“Якщо будуть питати мою пораду як міністра оборони, то моя думка така - треба виконувати ті Угоди, які були підписані. Причому я знаю, що російська сторона готується до їх виконання, вона вкладає кошти у розвиток майбутньої бази Чорноморського флоту на Кавказькому узбережжі Чорного моря”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

У той же час він додав, що це питання будуть вирішувати ті люди, які уповноважені його вирішувати, і це буде не сьогодні.

“Тому я сказав би так - тут треба ставити три крапки, але є чітка законодавча база, яка визначила термін - 2017 рік, і після цього стоїть крапка. Там трьох крапок немає”, - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Міністр також зазначив, що є ряд проблем перебування Чорноморського флоту, які створюють напругу у відносинах між Україною і РФ.

“Це при тому, що українській і російський флоти співіснують і виконують свої воєнні функції абсолютно нормально і спокійно”, - додав керівник вітчизняного військового відомства.

Говорячи про існуючі проблемні питання перебування ЧФ, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що є питання оренди, оцінки вартості того, що використовується Росією.

“Ми вирішуємо їх поетапно. І перший етап був успішний - російська сторона пішла назустріч, прислухалася до наших занепокоєнь і заборонила суборенду, яка була фактично незаконною”, - сказав міністр.

“Але те, що стосується питання оренди і оплати за перебування Чорноморського флоту, і це я вже скажу не як міністр оборони, оскільки це виходить за рамки моєї компетенції, а як громадянин - я вважаю, що наші відносини з Російською Федерацією мають бути взаємовигідними і прозорими”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

“І якщо ми їх будуємо по-братськи, як це часто кажуть, тоді це одна база для вирішення питань. Якщо ми їх будуємо на ринкових засадах, а Росія переходить у енергетичній сфері на ринкові засади, тоді, я переконаний, треба симетрично переходити на ринкові оцінки вартості всього того майна і території, які займає Чорноморський флот Росії в Криму. І тоді це будуть неспівставні цифри”, - підкреслив міністр оборони України. Водночас він додав, що “не впевнений, що це питання буде швидко вирішено, оскільки воно потребує взаємопорозуміння двох держав”.

У той же час глава українського оборонного відомства висловив переконання, що підписання тодішньою владою Угоди по Чорноморському флоту не було помилкою.

“Радянський Союз розвалився, треба було якимось чином внормувати ті відносини, які склалися, зробити розподіл Чорноморського флоту, визначити сфери відповідальності і системи взаємодії. Це було зроблено, як зараз бачиться, не дуже досконало. Але це жодним чином не докір тим, хто це робив, оскільки вони робили це під пресингом політичного тиску і часу, але загалом вдалося більш-менш безконфліктно забезпечити функціонування Чорноморського флоту разом з Військово-Морськими силами України”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Міністр оборони України також висловив упевненість, що якщо буде політична воля з боку двох сторін, виходячи з відповідальності за майбутнє на сотні років, а Україна і Росія будуть сусідами завжди, тоді вирішення дрібних питань - це питання тільки часу.