Венеціанська комісія дала рекомендації щодо конституційної реформи в Україні

Венеціанська комісія настійливо рекомендує українській владі проводити конституційне реформування, ґрунтуючись на конституційній процедурі та широкій публічній дискусії, повідомила УНІАН член Венеціанської комісії Марина СТАВНІЙЧУК.

Комісія, за словами М.СТАВНІЙЧУК, як і раніше, готова допомагати Україні в питаннях конституційного реформування і вважає, що “в Україні, з огляду на теперішню конституційну ситуацію та історію конституційного процесу останніх років необхідна всеосяжна конституційна реформа”.

“Венеціанська комісія, - сказала М.СТАВНІЙЧУК, - настійливо рекомендує українській владі проводити конституційне реформування, ґрунтуючись на конституційній процедурі та широкій публічній дискусії, що їй передує. Україні потрібен реальний суспільний та політичний консенсус, який би забезпечив легітимність нової Конституції та політичної системи України”.

У зв’язку з цим, Комісія, за словами М.СТАВНІЙЧУК, вітає ідею створення Конституційної асамблеї для підготовки пропозицій щодо конституційного реформування. “Важливе значення при цьому має питання незалежності роботи цього органу, високого професійного рівня його складу, вільного і конструктивного обміну ідеями, думками”, - сказала вона.

Комісія, відзначила М.СТАВНІЙЧУК, пропонує “серйозно попрацювати над питанням способу формування складу асамблеї, робочих органів, організації експертної роботи в рамках цього органу, процедури прийняття рішень та інших організаційних моментів”. І закликає українську владу “забезпечити узгоджену і консолідовану співпрацю в процесі конституційної реформи”.

Що стосується суті майбутнього конституційного процесу, сказала М.СТАВНІЙЧУК, то “Венеціанська комісія підтверджує свої рекомендації про те, що конституційна реформа має бути проведена з метою зміцнення стабільності, незалежності та ефективності державних інститутів шляхом чіткого поділу повноважень та ефективної системи стримувань і противаг, а також запровадження додаткових механізмів і процедур парламентського контролю над виконавчою владою”. Крім того, зазначила вона, конституційна реформа має стосуватися положень Конституції щодо судової системи, аби «закласти міцний фундамент для сучасної і ефективної, незалежної судової системи в повній відповідності до європейських стандартів”.

Як повідомили УНІАН у Венеціанській комісії, 26 березня вона розгляне законопроект народних депутатів Петра СИМОНЕНКА та Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО про мови. Як повідомлялося раніше, у Венеціанській комісії вважають “сумнівним” захист російської мови в Україні.