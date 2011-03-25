Кучма: 20 років незалежності, і що?

Екс-президенти України на прийомі, влаштованому посольством Росії в Україні на честь 80-летия з дня народження (1 лютого) першого президента Росії Бориса Єльцина, згадують про період, коли розпався Радянський Союз, повідомляє РІА "Новости". На прийомі присутні перший і другий президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма, перший президент Білорусі Станіслав Шушкевич, дружина Єльцина Наїна Йосипівна.

"Я ставлю собі питання, чи можна було зберегти Радянський Союз і чи треба було, і думаю, що в тій історичній формі, в якій він тоді існував - не можна було. Але можна було б знайти шляхи докорінного реформування", - сказав Кравчук. Він пояснив, що об`єктивні історичні процеси все одно призвели б до краху Союзу, але в разі некерованого розпаду могли загинути мільйони людей. "Ми вирішили керувати ситуацією", - сказав Кравчук.

За його словами, в результаті переворот обійшовся без великої крові, з цим погодився Шушкевич. "Ми всі виявилися заручниками ситуації", - сказав він. Білоруський екс-лідер зазначив, що вперше за 20 років зібралися майже всі, хто брав участь в підписанні Біловезьких угод.

Дружина першого президента РФ Наїна Єльцина, згадуючи про той час сказала, що досі "багато людей не можуть до кінця зрозуміти того, що відбулося", і висловила надію на те, що народи колишнього Союзу житимуть разом. "Ми зможемо жити добре, тільки коли ми разом, бо ні Заходу, ні півдню, ні півночі ми не потрібні. Можливо, я дуже великий оптиміст, але я думаю, що цей час скоро прийде", - сказала Єльцина.

Кучма також заявив, що Україні необхідна найтісніша співпраця з Росією, пояснивши, що ніхто не поважатиме Україну, якщо самі українці не побудують сильну державу, а зробити це без тісної співпраці з РФ неможливо.

"Я переконаний, що без стратегічних, без най-найтісніших відносин з Росією у нас немає майбутнього", - сказав Кучма.

Він нагадав, що у момент розпаду СРСР всі молоді республіки плекали райдужні надії на те, що західний світ їм допоможе. "Двадцять років Україна живе як незалежна держава, і що - нам хтось допоміг?" - поставив риторичне питання Кучма. Він додав, що в багатьох сферах економіки, таких як авіабудування, космонавтика, енергетика (зокрема атомна), Україні найвигідніше співпрацювати саме з Росією.