Янукович розказує, що в України буде один з найкращих на континенті ріст ВВП

Ряд авторитетних світових експертів очікують, що цього року Україна матиме один з найкращих показників зростання ВВП на континенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, виступаючи на Українсько-Сінгапурському бізнес-форумі.

Він підкреслив, що останнім часом помітно зріс інтерес до України з боку іноземних ділових партнерів. У 2010 році іноземними інвесторами в українську економіку було вкладено близько 6 млрд. дол. США прямих інвестицій, що майже на 7% більше, ніж у 2009 році. Загалом же з початку 2010 року приріст іноземних інвестицій в економіку України склав 11,6%.

При цьому, наголосив В.ЯНУКОВИЧ, показовим є те, що суттєве зростання відбулося вже у другій половині минулого року, і це – свідчення зростання довіри до української влади з боку іноземних інвесторів.

На його переконання, це невипадково, адже після важких кризових 2008-го та 2009 років спостерігається поступове відновлення позитивної динаміки економічного зростання України.

Валовий внутрішній продукт України зріс у 2010 році на 4,2% у порівнянні з рекордним за останні 15 років падінням у 2009 році на 14,8%, а у січні 2011 року зростання ВВП вже становило 6%, повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що це “непоганий результат, але ми прагнемо забезпечити стале економічне зростання за рахунок структурної перебудови економіки та її модернізації”.

Крім того, сказав Президент, в Україні зростає промислове виробництво - за підсумками року темпи його росту становили 11%, збільшився український експорт – майже на 30%, імпорт – понад 30%.

“Ми також активно працюємо над вдосконаленням державних механізмів поліпшення інвестиційного клімату в Україні, максимальним спрощенням діяльності іноземних інвесторів. Зокрема, ухвалено низку законопроектів, що суттєво скорочують кількість контролюючих органів та ліцензійних видів діяльності, спрощують дозвільні процедури”, наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він повідомив, що “з метою встановлення безпосереднього діалогу між владою та бізнесом мною була створена Рада вітчизняних та іноземних інвесторів, робота якої стане додатковим важелем у процесі підвищення інвестиційного потенціалу та привабливості нашої держави. До складу ради увійшли керівники найбільших українських підприємств і найкрупніші іноземні інвестори”.

“Нам буде вельми приємно, якщо і представники великого сінгапурського бізнесу виявлять зацікавленість працювати у рамках цього механізму взаємодії влади та підприємців”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

З метою стимулювання залучення іноземних інвестицій програмою уряду передбачено надання інвесторам комплексної допомоги під час оформлення та реалізації пріоритетних для економічного розвитку країни інвестиційних проектів у сферах транспорту, енергетики, телекомунікацій, екології, розвитку муніципальної інфраструктури, малого та середнього бізнесу, додав він.