Лозінський: Каятися повинні ті, хто відрізав у морзі ногу Олійника

Колишній народний депутат Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ вкотре заявив, що не вбивав громадянина Валерія Олійника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛОЗІНСЬКИЙ сказав сьогодні на судовому засіданні у Дніпровському районному суді Києва, виступаючи з останнім словом.

“Мені немає в чому себе винити і немає в чому стосовно себе просити суд. Я вважаю, що повинні каятися ті, хто протягом року ховали правду, хто говорив, що Олійник був без зброї, хто говорив, що я не викликав для нього “швидку”... Каятися повинні ті, хто відрізав у морзі ногу Олійника і перевів стрілки на мене… Я готовий не тільки перед земним судом відповісти, але й, якщо потрібно, перед судом вищим”, - сказав він.

В.ЛОЗІНСЬКИЙ зауважив, що йому жаль, що В.Олійник загинув. «Безумовно, жалкую, по-перше з того, що це людське життя. По-друге, це був би головний свідок, який би підтвердив мою правоту… Він би підтвердив, що саме головне, що ніякого пострілу, ніякого нанесення тілесних ушкоджень в нього з мого боку не було», - сказав обвинувачуваний.

Разом із тим, звертаючись до народних засідателів, В.ЛОЗІНСЬКИЙ висловив думку, що їхні підписи під вироком будуть вагоміші, ніж підписи професійних суддів, бо вони представляють народ. За словами І.ЛОЗІНСЬКОГО, саме народні засідателі протягом трьох місяців брали участь у судовому засіданні і мали можливість переконатися, яким чином розслідувалася ця справа і хто дійсно винний у скоєнні вбивства В.Олійника.

Як повідомляв УНІАН, учора, 31 березня адвокат В.ЛОЗІНСЬКОГО просив суд виправдати його підзахисного. Зокрема, адвокат назвав усі звинувачення прокуратури безпідставними. За його словами, В.Олійник загинув внаслідок нещасного випадку.

Коментуючи вимогу прокуратури засудити його до довічного ув’язнення, сам В.ЛОЗІНСЬКИЙ сказав, що таким чином прокурор хотів його залякати, а також «вдарити по вухах журналістів».

Він також назвав звинувачення прокуратури на його адресу безглуздими і безпідставними.