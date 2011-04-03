Саратов: за невчасне реагування з керівників суворо питатимуть

У Севастополі до 15 квітня буде створено електронну громадську приймальню міської адміністрації для поліпшення зв`язку з населенням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ під час проведення засідання регіонального комітету з економічних реформ.

«Я щодня розглядаю в середньому 10 питань. Тепер це робитимуть усі керівники адміністрації. Така ж система має бути впроваджена і на комунальних підприємствах», - сказав глава ДМА.

За твердженням В.САРАТОВА, за невчасне реагування керівників на запити городян суворо питатимуть. «Питання контролю над своєчасною реакцією керівників комунальних підприємств на запити севастопольців буде відпрацьовано. Зараз щотижня проходить підбиття підсумків, яке підприємство як спрацювало. Всі ті керівники, які не розуміють важливості цієї роботи, будуть замінені», - відзначив він.